Amtstafel ist nun digital

Die Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf nutzt seit Kurzem eine zeitgemäße Form der Kundmachung und bietet den Bürgern ab sofort auch die Möglichkeit, sich auf der digitalen Amtstafel vor dem Rathaus über Kundmachungen und Verordnungen zu informieren.

In den nächsten Wochen wird der neue Bildschirm vor dem Gemeindeamt noch einiges mehr zu bieten haben, er zeigt nicht nur Amtstafelaushänge an, sondern ist auch als Info-Point angelegt für allgemeine Neuigkeiten, Veranstaltungskalender und vieles mehr. Über die elektronische Amtstafel, die in der Form an ein übergroßes Tablet erinnert, können alle Informationen per Berührung des Touch-Displays aufgerufen werden.

„Mit der digitalen Amtstafel in Form des Gem2Go-Kiosks wird ein weiteres Service für unsere Bürger digitalisiert“, freuen sich SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Digitalisierungsstadtrat Reinhard Pusch (Grüne).

„Praktischerweise wird auch der Tag der Kundmachung und der Abnahme automatisch digital dokumentiert und archiviert, ressourcensparend ohne Papier. Auch über die App ,GEM2GO‘ kann man via Smartphone auf die digitale Amtstafel zugreifen“, erläutert Stadtamtsdirektorin Michaela Krämer.

