Anonymer Brief sorgt für Wirbel beim Roten Kreuz in Groß-Enzersdorf

„Österreich lebt vom Ehrenamt“, schreibt eine Gruppe ehemaliger Rettungssanitäter. „Wir bekommen fundierte Ausbildungen, erlangen Fachwissen und lernen, es anzuwenden, um Leben zu retten und Menschen zu helfen.“ Das werde immer wieder angepriesen, aber „die Menschen, die sich dafür entschieden haben und es aus wahrer Liebe zum Menschen machen, werden vertrieben, weil es einer kleinen Personengruppe nicht passt.“

Ein schwerer Anwurf an die Groß-Enzersdorfer Bezirksstelle, der die NÖN da erreicht hat, ebenso erging der Brief an den Landesverband des Roten Kreuzes. Bezirksstellenleiter Johann Wimmer wimmelt ab, das sei nichts für die Öffentlichkeit, es sei „alles beim Landesverband“, um dann nachzulegen: „Bei uns geht alles gläsern zu.“ Die Betroffenen hatten nachweislich, wie alle Rotkreuz-Helfer, regelmäßig Aufforderungen zu Kursen und Fortbildungen bekommen, dazu Einladungen für Dienste, die zu übernehmen gewesen wären, hätten sich aber nicht gemeldet.

„Im Rettungsdienst müssen wir am letzten Stand sein“

Ab einem gewissen Punkt dürften diese Helfer aber laut Wimmer gar nicht mehr im Rettungsauto mitfahren: „Wir haben eine gewisse Verantwortung für die Patienten, die Helfer im Rettungsdienst müssen am letzten Stand sein.“ Für jene, die leiser treten wollen, sei ja auch der Verein Rotes Kreuz eine Möglichkeit, dabei zu bleiben, ohne Fortbildungen könne man bei kirchlichen Umzügen oder dergleichen mitmachen.

Die Briefschreiber hingegen behaupten, sie seien ohne irgendeine Vorwarnung rausgeschmissen worden. „Das ist einfach nicht wahr, weil wir eben automatisch in regelmäßigen Abständen unsere Mitarbeiter kontaktieren müssen, das bekommen wir auch vorgeschrieben und müssen das dementsprechend melden“, so Wimmer. Das bestätigt auch Ausbildungsleiterin Fiona Machovits: „Wir fragen auch nach, wie wir helfen könnten, und bieten etwa einen Entwicklungsplan für den Wiedereinstieg.“

„Natürlich ist unser Privat- und Berufsleben aufgrund von Familiengründung oder Berufsumstieg in letzter Zeit an erster Stelle gestanden“, geben die Briefeschreiber zu. Es sei aber falsch, dass sie sich nicht abgemeldet hätten, mehrmals hätten sie versucht, Kontakt mit der Leitung herzustellen, und hätten klar bekundet, dass sie nach einer Pause weiter aktiv sein wollten: „Wir wären gerne für die Bevölkerung dagewesen.“