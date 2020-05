„Wir haben das Projekt sicheres-kino.at gestartet, um Menschen eine Möglichkeit zu geben, kontaktlos und sicher Unterhaltung in diesen schwierigen Zeiten zu ermöglichen“ – so „betrübt“ und „enttäuscht“ wandte sich Hannes Schwarzecker, Landwirt und Eventveranstalter aus Glinzendorf und einer der Motoren für die Wiedereröffnung des Autokinos, via Facebook und Twitter an Gesundheitsminister, Bundeskanzler und die ganze Riege der Minister sowie an „seine persönlichen Abgeordneten“ in der Region wie VP-Landtagsabgeordneten René Lobner oder die Dritte SP-Landtagspräsidentin Karin Renner bis hin zu VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Sich als Märtyrer hinzustellen ist immer einfach.“Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner

„Über ein Dutzend großartige Menschen“ stünden motiviert in den Startlöchern, sowohl aufgrund der aktuellen Arbeitslage wie auch aus Liebe zum Autokino. Dieses könne nun völlig kontaktlos funktionieren und warte nur auf eine behördliche Zusage.

Nur Facebook-Freund Lobner antwortete und dies knapp: „Ungeachtet dessen, dass die Idee eine gute ist, [...] via Social Media Stimmung zu machen und sich als Märtyrer hinzustellen ist immer einfach.“

Er werde ihm gerne einiges zu diesem Thema persönlich mitteilen. Bis jetzt habe sich Lobner noch nicht gemeldet, zeigt sich Schwarzecker weiterhin enttäuscht: „Ich will kein Märtyrer sein, nur gehört werden.“

„Was gefällt ihr an unserem Projekt nicht?“

Seit Ende März sei man mit Anwalt Gottfried Forsthuber am Arbeiten, um möglichst schnell und gesetzeskonform in Betrieb zu kommen. Schwarzeckers Argumente: 100 % kontaktloses Arbeiten, die Menschen seien in „ihren erweiterten vier Wänden“, andere Länder wie Deutschland, Südkorea usw. hätten die Autokinos durchgehend geöffnet gehalten und zudem schaffe man 15 neue Arbeitsplätze und versteuere das Geld im Inland: „Ich verstehe und unterstütze viele der Gesetze, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und bei vielen Maßnahmen hat die Regierung auch rasch und richtig gehandelt. Aber ich möchte bitte wissen, was ihr an diesem Projekt nicht gefällt, dass sich da keiner aufstehen traut.“

Auch sein Partner in Sachen Autokino, Markus Cepuder, weiß „leider nichts Neues“. Fakt ist: So schnell wird sich nichts machen lassen, das Autokino gilt als Kino, der Parkplatz als potenzieller Ort einer Großveranstaltung; beides Dinge, die noch vom Shutdown betroffen sind. Und noch ist keine Ausnahmeregelung in Sicht, trotz frisch gestrichener Kinoleinwand. Oder doch? Auf der Seite des Gesundheitsministeriums heißt es neuerdings, dass Autokinos „voraussichtlich Mitte Mai wieder öffnen“ dürfen. Schwarzecker ist ungeduldiger, er hat gelesen, dass in Oberösterreich eine Autodisco schon am 9. Mai ein Event starten will.