Ardo-Tiefkühlwerk: Betriebsrat drohte mit Streik

Vergangene Woche ließ eine Aussendung aus Groß-Enzersdorf aufhorchen: Der Betriebsrat der Ardo-Austria-Frost kündigte ein Ansuchen um Streikfreigabe an. „Es reicht!“, schrieb Dietmar Breiner, der Arbeiterbetriebsratsobmann und hochrangige Gewerkschaftsfunktionär, der in Gremien bis auf EU-Ebene hinauf vertreten ist.

Die Kolleginnen und Kollegen seien massiv von der Teuerung betroffen und „brauchen jeden Euro, um über die Runden zu kommen“. Trotz eines Konzerngewinns von rund 78 Millionen Euro würden seit Wochen Lohnverhandlungen verweigert. Und: „Wir werden zwischen Österreich und Belgien im Kreis geschickt“, so Breiner. Denn die Ardo-Zentrale liegt in Belgien.

„Zuerst hieß es, ich müsse im Management in Belgien nachfragen, dort hieß es dann, das werde von der österreichischen Werksleitung entschieden. Das ist doch respektlos“, ärgert sich der Betriebsrat. Am Standort werden in drei bis vier Schichten Tiefkühlprodukte für Marken wie Iglo und die Supermarktketten wie Hofer, Billa oder Spar produziert. Rund 400 Bauern aus dem Marchfeld liefern dem Betrieb Erbsen, Karotten oder Spinat.

Teuerung mit Lohnerhöhung abfedern Dietmar Breiner, Betriebsratsobmann

„Wir sind in Österreich der Hauptproduzent von Tiefkühlgemüse. Die Arbeit in der Produktion oder im Tiefkühllager ist schwer und erfordert dazu eine hohe Flexibilität, weil man nicht schon Wochen vorher voraussagen kann, wann eine Gemüsesorte erntereif ist. Daher wäre es gerade in diesen schwierigen Zeiten angebracht, die Beschäftigten zu unterstützen und die Teuerung mit einer nachhaltigen Lohnerhöhung abzufedern“, kritisiert der Betriebsrat.

Im Schnitt verdient ein Produktionsmitarbeiter inklusive aller Zulagen demnach zwischen 1.700 und 2.100 Euro netto pro Monat. Das sei zu wenig, um mit der Teuerung zurechtzukommen. Der Betriebsrat fordert hingegen statt Einmalzahlungen eine dauerhafte Erhöhung der Löhne um 200 Euro netto. „Uns ist vor allem die Nachhaltigkeit wichtig, denn auch die Teuerung ist dauerhaft. Da helfen Einmalzahlungen wenig“, so Breiner. Denn die Betriebsleitung wollte die Mitarbeiter mit einer Einmalzahlung abfinden.

Nun wurde beim ÖGB die Streikfreigabe für die rund 150 Arbeiter in Groß-Enzersdorf erwirkt. „Wir werden die Belegschaft mit ganzer Kraft unterstützen. Die Vorgangsweise des Managements ist inakzeptabel“, schreibt dazu Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE. Nach der Streikdrohung hat die Betriebsleitung nun doch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Noch diese Woche soll es erste Verhandlungen geben, berichtet der Betriebsrat.