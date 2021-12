Auf Provokation folgte Bauchstich

Und das, obwohl ihm mit Katharina Rieder eine kompetente Verfahrenshelferin zur Seite gestellt wurde. Gegenständlich für den Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg war ein Vorfall vom 4. September dieses Jahres auf der Lobaustraße in Groß-Enzersdorf, der für einen 27-jährigen Obdachlosen mit einem vier Zentimeter tiefen Stich in den Bauch endete.

Den 60- und den 27-Jährigen verbindet aber mehr als die Verhandlung am Landesgericht. Im Jänner treffen die zwei juristisch wieder aufeinander, dann in vertauschten Rollen wegen eines anderen Vorfalls. Kennengelernt haben sollen sich die Männer, laut Aussage des Älteren, vor ein paar Monaten am Busbahnhof. Dort lese er immer die Gratiszeitungen und eines Tages hätte der 27-Jährige eine Zigarette geschnorrt. Das Verhältnis soll immer angespannter geworden sein, da der Jüngere immer fordernder geworden sei.

27-Jähriger habe sich über rosa Sakko lustig gemacht

Interessant war, dass beide berichteten, dass sie versuchten, sich in Groß-Enzersdorf aus dem Weg zu gehen. Offenbar mit bescheidenem Erfolg. An diesem Septembertag jedenfalls sollen sich der 27-Jährige und zwei Bekannte von ihm über das rosa Sakko des 60-Jährigen lustig gemacht haben, weswegen der zu schimpfen begann. Die Situation spitzte sich zu, der Angeklagte zog ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge aus der Sakkotasche und stach zu.

Dem vorausgegangen war eine Provokation des Opfers nach dem Motto „Traust dich nie“. Was der Glaubwürdigkeit des Angeklagten wenig half, war dessen Behauptung, das Opfer hätte sich das Messer gegriffen, sich selbst verletzt und die Waffe nach der Selbstverletzung wieder in die Jacke des Angeklagten gesteckt. „Die Version ist neu“, war Richterin Monika Zbiral erstaunt.

Bisher stand nie im Zweifel, dass ausschließlich er das Messer in der Hand hatte, weswegen DNA-Spuren gesichert wurden, die dem Opfer zugeordnet werden konnten, aber keine Fingerabdrücke. Das führte zum Beweisantrag der Verteidigung, diese zu untersuchen, dem der Schöffensenat stattgab. Das würde aber für den 60-Jährigen bedeuten, dass er zumindest bis zur Erstellung des Gutachtens weiter in Haft verbleiben würde. Das Ergebnis eines Mandantengesprächs Rieders war der Verzicht auf den Beweisantrag – vermutlich wegen Aussichtslosigkeit.

Das Urteil, das der Schöffensenat fällte, kommentierte die Richterin so: „Man darf die Tat nicht bagatellisieren, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen.“ Angesichts der Umstände und der Provokation durch das Opfer, die der Senat mildernd wertete, belief sich die Strafe auf 21 Monate Freiheitsstrafe, davon 14 bedingt. Das bedeutet, dass der Mann – aufgrund seiner Untersuchungshaft seit der Tat – noch vor Weihnachten bedingt entlassen werden könnte.