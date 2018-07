In der Vorwoche fuhr eine slowakische Staatsbürgerin mit ihrem roten Honda auf der B3 in Richtung Wittau. Gleichzeitig bog ein betagter Fahrzeughalter mit seinem silbernen Opel Corsa von der L 3013 in die B3 ein. Auf dem Beifahrersitz saß seine Gattin. In der Mitte der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Der Honda wurde in das gegenüberliegende Gemüsefeld katapultiert, während der Corsa nach der Kreuzung zum Stillstand kam. Alle drei Insassen wurden von Rotem Kreuz und Samariterbund erstversorgt. Anschließend mussten die beiden älteren Unfallopfer in ein Spital transportiert werden.

Nach der Aufnahme durch die Exekutive wurden beide Fahrzeuge von den Florianis aus Groß-Enzersdorf und Oberhausen geborgen und in unmittelbarer Nähe gesichert abgestellt.