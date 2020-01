Nicht die alten Ansichten und Postkarten sind es, die das Vater-Sohn-Paar Karl und Martin Zellhofer aus Ladendorf bei Mistelbach umtreiben. Vielmehr suchen sie reale Überbleibsel des Vergangenen.

Und das sind in ihrem jüngsten Buch Reste einer Film-Kultur, in der selbst in kleinen Gemeinden surrende Projektionsapparate regelmäßig Wochenschauen, Heimatfilme und Hollywood-Schinken an die Wände von Kinos, Wirtshaussälen und Vereinsheimen warfen. „Verschwundene Kinos im Weinviertel“ heißt der reich bebilderte Band, und er zeigt verfallende Gemäuer genauso wie heute als Lagerhallen genutzte ehemalige Lichtspielhäuser oder unbeachtet irgendwo hängengebliebene Plakate. Und auch das Groß-Enzersdorfer Autokino ist dabei, dessen Leinwände wie technische Denkmäler weithin sichtbar aufragen.

„Lost Places“ heißt derlei in der Kulturgeschichte, und ‚Ruin Porn‘ nennt man das Fotografieren dieser Dinge, wie Historiker Martin Zellhofer erklärte, während sein Vater, ein pensionierter Lehrer, mit Geschichten zu unterhalten verstand. Hätten Sie gewusst, dass das Deutsch-Wagramer Kino, gegründet 1909, nicht nur eines der beiden ältesten Kinos Niederösterreichs ist, sondern auch das einzige, das bis heute genutzt wird? Alles Dinge, die bei der Veranstaltung des Kultur- und Heimatvereins großes Interesse sowie Erinnerungen bei den zahlreichen Besuchern weckten.