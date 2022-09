Bäckerei in neuem Outfit

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am vergangenen Mittwoch war es so weit und die Bäckerei Geier konnte das komplett umgebaute Bäckereifachgeschäft in Groß-Enzersdorf wiedereröffnen. Auch SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec stattete Gerald und Erika Geier einen Besuch ab und zeigte sich von der Umgestaltung begeistert.

Das Lokal bietet ein gemütliches Kaffeehausambiente in neuem Design und lockt mit Eröffnungsaktionen, einer Brotverkostung von ausgewählten „Goldstücken“ und vielem mehr. Goldstücke deshalb, weil die Weinviertler Bäckerei Geier heuer beim 20. Internationalen Brotwettbewerb für jede der eingereichten Backwaren eine Medaille erlangte, 41 Mal davon aus Gold. Damit landete der innovative Weinviertler Handwerksbetrieb einen Riesenerfolg im internationalen Wettbewerbsumfeld.

Auf Qualitätssicherung wird größtes Augenmerk gelegt: „Wir arbeiten mit natürlichen Roggen- und Weizensauerteigen, legen großen Wert auf lange Teigruhe und händische Aufarbeitung, damit sich der Geschmack richtig entwickeln kann“, erklärt Gerald Geier.

Die teilweise seit 120 Jahren überlieferten Rezepte werden zum überwiegenden Teil mit Mehlen und Rohstoffen aus der Region hergestellt. 80 Prozent der Rohstoffe werden aus einem Umkreis von 50 Kilometern bezogen. Mit dem Umbau ist die Filiale auf dem neuesten Stand und ein weiteres Aushängeschild im großen Filialnetz.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.