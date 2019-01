Nach dem NÖN-Bericht über die neue Einwohnerstatistik, die dem Stadtl Platz eins als größte Stadt des Bezirkes attestiert, erreichte die NÖN ein Leserbrief: „Eines hat man vielleicht vergessen zu erwähnen: Groß-Enzersdorf hat eine Auszeichnung gewiss: Die dreckigste Stadt des Weinviertels. Straßenreinigung: Fehlanzeige.

Die wenigen Grünflächen sind zugemüllt. Niemand ist für die Abfallbeseitigung zuständig und die Leute schmeißen alles weg. Die Gemeindeverwaltung ist blind. Es ist ein Graus, hier spazieren zu gehen“, schreibt Gerhard Rohrmoser aus Groß-Enzersdorf.

"Das kann ich so nicht stehen lassen"

Er ist nicht der Einzige, der sich beklagt. Die NÖN berichtete auch schon öfter über jene Plätze, die besonders unter der Vermüllung leiden: Die Gegend rund um Einkaufszentren und Supermärkte sowie um den Markt und den Bauhof. Besonders ärgerlich ist der Mist auf der Straße, der durch die oft überfüllten Müllcontainer von Mehrparteienhäusern verursacht wird.

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec kontert: „Das kann ich so nicht stehen lassen. Die Gemeinde investiert jedes Jahr einen beträchtlichen Betrag in die Straßenkehrung, Grünraumpflege und Gestaltung. Der Stadt allein die Versäumnisse vorzuwerfen, ist ein bequemer Weg. Hier liegt die Verantwortung auch klar bei jedem Einzelnen, der sorglos Papier und Müll im öffentlichen Raum hinterlässt. Der stete Wind in unserer Region erledigt den Rest.“