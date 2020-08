Die Ausstellung versucht, das Thema „Bewegung“ in vielen Schlaglichtern zu beleuchten. Da geht es um Bewegungsarten zu Lande, zu Wasser und in der Luft, in Vergangenheit und Zukunft. Es wird von der Geschichte des Flughafens Aspern berichtet, über den Bau des Donau-Oder-Kanals oder die Wege der Postkutsche, dazu werden auch Visionen über die Mobilität von morgen gebracht.

Dabei werden nicht nur Antworten gegeben, sondern auch viele Fragen gestellt. Den Ausstellungsmachern geht es auch um die Bewegung der Bevölkerung: Sind die Groß-Enzersdorfer als ein Konglomerat von Migrationsgruppen? Dazu eine Frage, die gerade zur Zeit weltweit bewegt: Wie verbreiten sich Seuchen?

Die Ausstellung hat sowohl Objekte und Installationen im Außenbereich – vom Busbahnhof zur Firma Ardo und über die Rosengasse zurück – als auch in der Mensa der ehemaligen Unilever. Einen feinen Exkurs soll der Film „Die bewegte Karotte“ bilden, der das Gemüse bei seinem Weg vom Feld zum Frischemarkt zu begleitet.

Gleichzeitig zu Ausstellung entsteht ein Geschichtslehrpfad in Groß-Enzersdorf, um die archäologischen Funde aus den verschiedenen Zeitepochen sichtbar zu machen.

Der Ausstellungsbereich bei der Ardo-Mensa wird freitags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein. An allen Sonntagen soll es um 17 Uhr Vorträge über zukunftsgerichtete Themen von Verkehr über Städteplanung zu Bevölkerungs- und Migrationsentwicklung geben.