„Während meines Praktikums durfte ich unsere europäischen Institutionen, ihre komplexen Abläufe und viele Persönlichkeiten dahinter kennenlernen“, erzählt der Groß-Enzersdorfer Georg Sulzmann von seinem zweimonatigen Praktikum im Europa-Parlament.

Die Zeit dort war mit inhaltlicher Arbeit, zahlreichen Veranstaltungen und vielen spannenden Diskussionen mit Menschen differenzierter Meinung und verschiedenster Herkunft gefüllt. „Vielen Dank an Lukas Mandl, dass er mir diese einmalige Möglichkeit gegeben hat, die Europäische Union und ihre Funktionsweise hautnah mitzuerleben“, erzählt der 19-Jährige, der Obmann-Stellvertreter der JVP Groß-Enzersdorf ist. Bei Europa-Abgeordnetem Mandl habe er gesehen, „was es heißt, Österreich in Europa zu vertreten“.

„Es war toll, mit Georg in Brüssel zusammenzuarbeiten. Er hat sich mit Herz und Hirn in unser Büro-Team eingebracht“, lobt Mandl seinen Praktikanten. Sulzmann wird ab sofort das Freiwilligenteam für die Arbeit in Österreich verstärken.