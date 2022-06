Chef von mehr als 32.000 Polizisten

Werbung

Schon wieder eine Spitzenfunktion für den Groß-Enzersdorfer: Die NÖN berichtete bereits über Michael Takacs, ÖVP-Gemeinderat hierorts, als er zum Flüchtlingskoordinator bestellt wurde.

Michael Takacs mit seiner Hündin Romy. Über den Sommer wird er überlegen, ob er im Gemeinderat von Groß-Enzersdorf bleibt. Foto: Ulla Kremsmayer

Jetzt bekleidet er eine neue Top-Position: Er wurde zum Bundespolizeidirektor erkoren. Eigentlich sei die Funktion „nix Neues“, so Takacs im NÖN-Gespräch. Sie sei nahezu ident mit der eines Gruppenleiters. Er wird zwischen den Landespolizeidirektionen, der Generaldirektion und den Gruppen koordinieren und „über mehr als 32.000 Mitarbeitern stehen“. Eine gewaltige Aufgabe – wird er die Positionen unter einen Hut bringen können? „Das muss oben entschieden werden, ich bin es gewohnt, hierarchisch zu denken.“ Man werde prüfen, ob seine neue Funktion überhaupt mit jener des Flüchtlingskoordinators vereinbar sei, genau so wie mit der Ausübung des Gemeinderatsmandats.

Zuletzt fehlte Takacs ohnedies öfter bei den Sitzungen. Doch noch will er sich das offenlassen, am 1. Juli wird er seinen neuen Posten als Bundespolizeidirektor antreten und dann über den Sommer entscheiden. Für seine Familie bleibt derzeit schon eher weniger Zeit. Takacs ist mit der in Groß-Enzersdorf ordinierenden Ärztin Geraldine Messner verheiratet, hat einen Sohn und eine erwachsene Tochter – und seit einem Jahr die Hündin Romy, einen Labrador-Retriever.

„Dazu hab’ ich ein paar Biohendln im Garten herumlaufen“, erzählt er. „Überhaupt - alles, was im Garten ist, ist meins! Denn das Gute dran ist, vieles davon kann ich notfalls auch in der Nacht erledigen.“

