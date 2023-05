Community Nurses helfen in allen Lebenslagen

Es war gerade am Morgen der Fall gewesen: Besorgte Nachbarn riefen an, eine sehr alte Dame war aus dem Spital entlassen worden. Nach einem Sturz und nachfolgender Operation schwer gehbehindert, saß sie vor der Tür, das mitgebrachte Rollmobil passte nicht durch die Wohnungstüren, sie ist alleinstehend, ohne Proviant, sie wollte wohl nur schnell „raus“ aus dem Krankenhaus und hatte angegeben, dass sie alles alleine schaffe, aber jetzt weiß sie nicht weiter.

Klarer Fall für die Community Nurses. Sie eilen herbei, sorgen für die notwendige Versorgung, organisieren Pflege- und Alltagsunterstützung. Füllen den Antrag für die richtige Pflegeeinstufung aus, damit die finanzielle Unterstützung für den neuen Alltag daheim passt. Klassischer Fall, aber es gibt noch viel mehr. Denn kein Fall ist gleich und zudem – die Ansprüche vielfältig.

So bieten die Community Nurses Kurse für Pflegende, laden zum Pflegestammtisch, gehen regelmäßig auf Walking-Runde, denn es sollte ja auch um Prävention gehen. Dazu kommen viele Stunden für die Vernetzung, nicht nur wie gerade jetzt, für ein Miteinander der Nurses in der Region, um sich bei problematischen Fällen – was tun mit der alten, angeschlagenen Frau?

Oft fehlt spezielle Expertise in den Heimatgemeinden

Als Pflegebedürftige ist sie kein Fall fürs Frauenhaus oder psychiatrische Behandlung – und hier fehlt oft die Expertise in den Heimatgemeinden: Wer sind die handelnden Personen in den Institutionen, wie in der Gesundheitskassa, den Arztpraxen, bei Caritas, Volkshilfe oder Hilfswerk? Wer sind die Ansprechpartner in der Gemeindepolitik, in der Verwaltung?

Und freilich muss die Arbeit zudem akribisch dokumentiert werden, Pflegeberichte müssen bei der Gesundheitskasse abgeliefert werden, dazu müssen Fragebögen und Listen für die Anamnese und die Pflege daheim entwickelt werden, viel Neuland, viel Zeitbedarf „nebenbei“. „Wir haben trotzdem mehr Zeit für jeden einzelnen Klienten als im Krankenhaus“, sagen die allesamt diplomierten Pflegekräfte der Community Nurses unisono, „weil, ja, weil wir nehmen uns die nötige Zeit“.

Seit einem Jahr im Einsatz in Groß-Enzersdorf

Und genau das, das selbstbestimmte Arbeiten, lieben sie an ihrem neuen Beruf jenseits der Spitalsmauern. Mittlerweile sind sie seit gut einem Jahr in Groß-Enzersdorf im Einsatz, ihr Angebot hat sich auch schon herumgesprochen und das Telefon steht nicht mehr still. Die Ärzte rufen an und bitten um weitere Versorgung, Angehörige, Nachbarn. Gerade wieder läutet es, eine Dame aus Lassee, aber leider, dort gibt es keinen, der zuständig wäre.

Das Projekt ist zwar von der EU gefördert, doch nur wenige Gemeinden leisten sich die Gegenfinanzierung. Groß-Enzersdorf leistet sich gleich vier der fliegenden Krankenpfleger, Gänserndorf und Orth eine, in Deutsch-Wagram tun zwei ihren Dienst. Doch niemand weiß, wie es nach der dreijährigen Förderperiode weitergeht. Tagesbetreuung wäre erwünscht, auch Supervision „für uns und die Pflegenden“, es sei ja nicht immer leicht, der Umgang mit aufgeregten Angehörigen, Pflegebedürftigen und Dementen. Jedenfalls – es gebe noch viel zu tun.

