Debatte um Naturdenkmal: Linden sind weg

„Das Abholzen von alten Linden ist absoluter Frevel!“, echauffiert sich Herbert Slad, als Botaniker wie als Stadtfotograf immer unterwegs – „noch dazu, wenn sie Teil eines Naturdenkmals sind.“

Auch Anrainer und Spaziergänger hatten sich schon gegenüber der NÖN entrüstet. Grünen-Gemeinderätin Margit Huber ist entsetzt. Die Kastanien- und Lindenallee in der Lobaustraße ist als Naturdenkmal in NÖ registriert. Der für Baummanagement zuständige Forstwirt Markus Tonner meint hingegen: „Die Bäume sterben von oben herab, grün sind nur mehr die Misteln.“

Doch gäbe es nicht auch die Möglichkeit, Misteln und tote Äste zu entfernen, also klassische Baumpflegemaßnahmen zu setzen? „Das wäre eine Kostenfrage“, so Tonner. Auf der Seite des Landes steht: „Naturdenkmäler prägen die Landschaft und sind von besonderer wissenschaftlicher oder kulturhistorischer Bedeutung. An ihnen dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden, die nicht der Erhaltung dienen.“ Die Entfernung von Totholz zur Herstellung der Verkehrssicherheit oder zur Erhaltung der Vitalität eines Baumes fällt unter „normalen Erhaltungsaufwand“.

SPÖ-Bürgermeisterin: „Behörde war eingebunden“

Für Maßnahmen, die über den normalen Erhaltungsaufwand hinausgehen, kann ein finanzieller Zuschuss beantragt werden. „Die Bezirksbehörde war eingebunden“, rechtfertigt sich SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec. Und weiter: „Wir machen regelmäßig gemeinsame Begehungen, da war nichts mehr zu machen.“

Sie kündigt weitere Fällungen an, die Bäume sind bereits gekennzeichnet. „Doch wir müssen regelmäßig für Ersatzpflanzungen sorgen“, versichert sie. Tatsächlich stehen schon junge Bäume in der Reihe. Auch im Ortskern würden noch Bäume geschnitten. „Klimawandel und Trockenheit haben ihnen leider zu sehr zugesetzt“, bedauert die Bürgermeisterin.