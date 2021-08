Zuletzt erregte ein Baugrund in Groß-Enzersdorf die Gemüter. Das alte Altersheim – zuletzt als Gemeindebau genutzt – aus der Kaiserzeit wurde abgerissen, die Bäume wurden gerodet und die gesamte Grundfläche wurde ausgehoben und versiegelt. 44 neue Sozialwohnungen werden hier errichtet.

In letzter Zeit häufig beklagt: die Versiegelung Österreichs. Durchschnittlich werden rund 50 Quadratkilometer jährlich verbraucht, in den letzten drei Jahren ging eine Fläche in der Größenordnung von Eisenstadt verloren, so das Umweltbundesamt. Der Boden ist jedoch ein wichtiger Kohlenstoff-, Nährstoff- und Wasserspeicher und hat damit eine wichtige Funktion bei der Bewältigung des Klimawandels. Betriebsflächen, meist Einkaufsmärkte am Ortsrand, sowie Wohn- und Straßenbau fressen das offene Land.

„Wir setzen eher auf Verdichtung im verbauten Gebiet als auf Landfraß.“ SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec

Der Flächenfraß zeigt sich derzeit im Wiener Speckgürtel besonders stark. Nicht nur die geplante Seestadt wächst, sondern auch in Aspern, Eßling und eben in Groß-Enzersdorf bis hinaus in die Dörfer wird zusehends versiegelt. Auf den Äckern und Gärtnereien wachsen neue Einfamilienhäuser, auf den noch recht großen Gärten der alt gewordenen Häuser entstehen neue Wohnhausanlagen und Reihenhäuser.

Kaum war das Abrissunternehmen da, schon werden aus einem kleinen Siedlungshaus bis zu zwanzig Wohnungen, natürlich – wie im Fall Groß-Enzersdorf – mit zwei Parkplätzen pro Wohneinheit.

Die Nachteile listet das Umweltbundesamt auf: Wenn bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen sind, habe das sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich negative Folgen. Wirtschaftliche Konsequenzen deshalb, weil damit die Lebensmittelversorgungssicherheit Österreichs abnimmt, denn der Produktionsverlust entspricht dem jährlichen Nahrungsbedarf von etwa 20.000 Personen.

Mehr Überschwemmungen, weniger Artenvielfalt

Werden Böden versiegelt, gehen freilich auch alle biologischen Funktionen verloren, Straßen und Siedlungen zerschneiden Landschaften, die Artenvielfalt schwindet. Nicht zuletzt wird das Überschwemmungsrisiko erhöht, in letzter Zeit besonders relevant durch den Klimawandel mit Starkregen. Und last, but not least: Die Versiegelung macht es noch heißer, denn auf zubetoniertem Boden kann kein Wasser verdunsten und die Temperaturen erhöhen sich kleinräumig noch mehr.

Versiegelung ist aber schwer rückgängig zu machen: Die Neubildung von einem Zentimeter Humus dauert 100 bis 200 Jahre. Eine dem Klimawandel entsprechende Raumplanung wird nun allerorten gefordert. Doch die einzelnen Gemeinden als oberste Bauinstanz sind hierbei oft überfordert. „Eine übergeordnete Planung wäre durchaus sinnvoll“, so SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec. Denn das Thema sei sehr schwierig und widersprüchlich.

„Wir sind ja oft gezwungen, Betriebe anzusiedeln, weil wir die Kommunalsteuer brauchen, oder Wohnbau zu begrüßen, weil wir nach der Einwohnerzahl unsere Zuwendungen bekommen.“ Doch Obereigner-Sivec betont, dass in der Gemeinde selbst schon viele Überlegungen angestellt werden. „Wir setzen eher auf Verdichtung im verbauten Gebiet als auf Landfraß. Nachsatz: „Obwohl – über kurz oder lang werden Groß-Enzersdorf und Oberhausen sicher zusammenwachsen.“

Begrünte Fassaden und Dächer könnten die dicht verbauten Flächen auflockern. „Jeder kann da mithelfen. Es muss nicht jeder Vorplatz zugepflastert werden. Außerdem müssen keine Riesenterrassen betoniert werden. Da gilt es, noch Bewusstseinsarbeit zu leisten“, schließt die Stadtchefin.