Die Wahrheit über Karl Buresch: Historische Aufarbeitung

Für die Groß-Enzersdorfer war es ein gesellschaftliches Ereignis, für die Familie Buresch eine Art Heimkommen: Der Vortrag über Bundeskanzler Karl Buresch, gehalten von Hannes Vogler im Heimatmuseum, führte zu regem Andrang.

Der Name Buresch klingt vielen Älteren schillernd, geheimnisumflort wie anrüchig. Denn auf der Tafel vor der Buresch-Villa steht: „Hier wurde die Demokratie der Ersten Republik zu Grabe getragen“. Am Tag nachdem sich im März 1933 das Parlament aufgelöst hatte, wurde hier von den christlich-sozialen Spitzen beschlossen, die Republik fortan autoritär zu regieren.

Doch Buresch war nicht nur ein Dreivierteljahr Bundeskanzler, sondern viel länger Landeshauptmann von Niederösterreich, Finanzminister, Nationalrat und Aufsichtsrat diverser Banken und der NEWAG.

Verstrickung in viele Bank- und Finanzskandale

Nach 1933 Mitbegründer des austro-faschistischen Regimes, knickte seine Karriere unter Kanzler Schuschnigg ein, als publik wurde, dass er in viele Bank- und Finanzskandale der Ersten Republik verstrickt war. Als er 1936 im 57. Lebensjahr „plötzlich starb“, spekulierten viele mit Selbstmord. Das Thema blieb tabu, auch in der Familie durfte es nicht besprochen werden: „Das Schweigen war unerträglich“, so Enkelin Gabrielle Buresch-Teichmann, die mit ihren drei Kindern zum Vortrag gekommen war.

Die Familie wollte mehr darüber wissen, Gabrielle, selbst Therapeutin, hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die mit „höchster Wahrscheinlichkeit“ die Selbstmordthese bestätigte. „Ich bin dankbar für den Vortrag und die Aufarbeitung“, vieles aus dem geschichtlichen Umfeld sei nicht bekannt gewesen. Vogler war es gelungen, trotz heikler Machenschaften ein vielschichtiges Bild zu zeichnen.

