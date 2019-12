Los ging es kurz vor 17 Uhr: Der Lenker eines Fiat 500 wollte von der Prinz-Eugen-Straße in Richtung Marchfeldcenter fahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein Fahrer in einem Renault Master in die entgegengesetzte Richtung – aber auf der falschen Straßenseite. Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß. Trotz des Größenunterschiedes waren keine Verletzten zu beklagen.

Währenddessen ereignete sich auf der B3 Einsatz Nummer 2: Ein Ford Mondeo war auf einen BMW aufgefahren. Die Wucht des Aufpralles war enorm und beide Airbags des Mondeo wurden ausgelöst. Leicht geschockt stiegen Fahrer und Beifahrerin nach dem Crash aus dem Auto.

Feuerwehr Unfall Nummer 3: Nach dem Crash vermisste eine Mitfahrerin ihr Handy, um dringend ihre Lieben informieren zu können. Nach längerer Suche fanden die Feuerwehr-Kameraden das Mobiltelefon im Inneren der rechten hinteren Tür.

Gegen 23.30 Uhr krachte dann ein Lenker mit einem Citroen C4 gegen einen Alleebaum und das Auto kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Alle vier Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Und gegen 5.45 Uhr krachte es noch einmal: Der Lenker eines weißen Kombis war auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen geparkten Renault Espace touchiert. Ohne sich um weitere Details zu kümmern, entfernte sich der Lenker des Kombis von der Unfallstelle und ließ das Fahrzeug einfach auf dem Gehsteig stehen.