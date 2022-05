Groß-Enzersdorf Ein Treffpunkt für alle Stadtler

Lesezeit: 2 Min UK Ulla Kremsmayer

Das „WandelCAFE“ in der Rathausstraße 8 öffnet am Samstag um 15 Uhr: im Bild die Organisatorinnen Karin Neckamm und Doris Holler-Bruckner mit SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner- Sivec und SPÖ-Vize Robert Fehervary beim Lokalaugenschein. Foto: Ulla Kremsmayer

D as „WandelCAFE“ in Groß-Enzersdorf öffnet am Samstag um 15 Uhr seine Türen.