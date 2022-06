„enzOrama“ tanzten auf das Stockerl

Werbung INHALATORIUM GÄNSERNDORF Anzeige Wellness für die Atemwege

Nach dem 1. Platz bei der österreichischen Qualifikation in Zell am See im April mischten die Bewegungstalente vom „enzOrama“-Tanzstudio aus Groß-Enzersdorf auch bei den „World Dance Masters“ in Porec, Kroatien, ganz vorne mit und ertanzten sich den 3. Platz in der Kategorie „Jazz Formation Juniors B-League“.

„Dies ist umso höher einzuschätzen, weil bei dem Bewerb Tänzer aus der ganzen Welt mit dabei waren und die Konkurrenz für uns daher sehr stark war“, so Trainerin Tanja Huber.

In unterschiedlichen Wertungskategorien und Altersgruppen traten in Kroatien insgesamt mehr als 7.000 Solisten, Duos sowie kleinere und größere Gruppen aus der ganzen Welt gegeneinander an.

Neben klassischem Ballett bekamen die Zuschauer in dem knapp eine Woche andauernden Wettbewerb Beiträge unter anderem aus den Genres „Jazz Dance“, „Contemporary“, „Urban“, „Commercial“, „Musical“ und „Step“ zu sehen. „Alle Beteiligten waren sehr glücklich darüber, endlich wieder an einem großen internationalen Bewerb teilnehmen zu können und dann noch einen Pokal nach Hause zu bringen“, sagt Huber erfreut.

Und: „Wir können wirklich sehr stolz auf unser Groß-Enzersdorfer Tanzteam sein“

