Schon ein winziger Funke hätte am Dienstag um 21.30 Uhr eine Explosion in der Gemeinde auslösen können. Aufmerksame Bürger verhinderten das Unglück in der Auvorstadtgasse durch ihre schnelle Reaktion.

Die Spaziergänger hatten in den Abendstunden Gasgeruch wahrgenommen und sofort pflichtbewusst die Feuerwehr alarmiert. Drei Florianis rückten sofort zum Einsatzort aus, an der angegebenen Stelle stellten sie weit überhöhte Messwerte fest.

Die Silberhelme sperrten die Umgebung großräumig ab und informierten den Störungsdienst der Wiener Netze. Diese übernahmen mit drei Fahrzeugen den Einsatz, beruhigten die besorgten Anrainer und dichteten die undichte Stelle noch in der Nacht ordnungsgemäß ab.