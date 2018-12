Die Fahrt mit dem Aufzug in einem Wohnhaus in der Weinlingergasse endete für sechs junge Menschen höchst spektakulär. Sie mussten in einer nicht ganz gefahrlosen Aktion aus dem Lift befreit werden. Glücklicherweise blieben alle unverletzt.

Was war passiert? Kurz nach der Abfahrt blieb die Kabine stecken. Um 21.45 Uhr rückte die FF zu diesem eigentlich routinemäßigen Einsatz aus. Ein Floriani nahm durch die Schachttüre Kontakt zu den Eingeschlossenen auf.

Seine Kollegen versuchten, die Notbetätigung in Gang zu setzen. Weil sich der Lift aber nicht bewegen ließ, wurden die „Gefangenen“ einzeln befreit. Die Silberhelme mussten dabei verhindern, dass die zu Rettenden in den Liftschacht stürzten.