„Frontaler“ auf L5 forderte zwei Schwerverletzte .

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf: Ein 18-jähriger Wiener war mit seinem Pkw auf der L5 von Raasdorf kommend in Richtung Leopoldsdorf unterwegs. Dahinter fuhr eine 21-Jährige Wienerin mit ihrem Auto, am Beifahrersitz saß ein 20-Jähriger Wiener. Zur selben Zeit lenkte eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf ihren Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.