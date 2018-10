Kürzlich kündigte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein eine Verschärfung samt Vereinheitlichung der Hundegesetze in Österreich an. In den meisten Bundesländern müssen sogenannte Kampfhunde gemeldet werden, im öffentlichen Raum mit Maulkorb und Leine geführt werden.

„Die Gesetze sind schon streng, die Diskussionen führen zur Diskriminierung von Tieren und Besitzern, die großteils gut mit ihren Hunden umgehen können“, sagt Tierärztin Beatrix Grund, der die Boulevarddiskussionen um die sogenannten Kampfhunde unerträglich geworden sind. Die Listen seien willkürlich, es gebe nur gut erzogene und weniger gut erzogene Hunde, ist sie überzeugt.

"Da stecken Lobbys dahinter"

So stehen etwa Schäferhunde nicht auf der Liste, Bullterrier schon. „Da stecken Lobbys dahinter.“ Bullterrier hätten einen sehr freundlichen Charakter, seien lustige Hunde, ebenso wie Rottweiler tolle Hunde seien. Die Tierheime seien bereits voll von sogenannten Kampfhunden. Und die Besitzer der mittlerweile inkriminierten Rassen würden nicht selten angepöbelt.

Unfälle werde man auch durch strengere Gesetze nicht verhindern können, so wie man Alkohol am Steuer nicht völlig ausrotten kann: „Sie verbieten ja auch keinen BMW, nur weil jemand damit besoffen gefahren ist“, so Grund. Freilich hält sie eine Maulkorb- und Leinen-Pflicht im öffentlichen Raum für sinnvoll. Ebenso sei ein Hundeführerschein begrüßenswert und für Hundefreunde auch kein Problem.