„Spannend wird das mit lauter neuen Gesichtern und komplett neuem Team“, schmunzelt SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, als sie ihre Riege für den Stadtrat vorstellt. Neu sind die Gesichter allerdings nicht unbedingt.

Uschi Adamek ist schon seit zwei Perioden im Gemeinderat. Robert Fehervary, der Mann für Neuoberhausen, ist auch kein Unbekannter: Er war schon zwei Mal Mandatar. Wirklich neu ist nur Erich Mayer, der als Polizist in Wien tätig ist, aber in einem Jahr in Pension gehen und damit „mehr Zeit für die neue Stadtratsposition“ haben wird. Er soll das Ressort Finanzen und Liegenschaftsverwaltung übernehmen. „Keiner wird als Stadtrat geboren. Ich werde eng mit allen zusammen und ins Amt hineinwachsen.“ Bauprojekte wie der Stadtsaalumbau oder Volksschulzubau soll er mitbetreuen.

Fehervary, der als Medizintechniker im Donauspital tätig ist und den Vizebürgermeister geben wird, bekommt das Ressort Bildung und Jugend. Der scheidende Bildungsstadtrat Michael Paternostro wird ihm Tipps geben. Der „Umtriebige“, wie er sich selbst bezeichnet, wird sich auch verstärkt ums Vereinsleben kümmern. Adamek war bis vor Kurzem Leiterin des Bürgerservice und bringt nun ihre Erfahrungen ins Sozialressort ein.

Auch die ÖVP wird mit neuer Führungsriege in den Stadtrat einziehen: Peter Cepuder bleibt zwar VP-Chef, im Gemeinderat wird er aber nur noch einfaches Mitglied sein. In den Stadtrat wird neuerlich – nach einer Rückstufung in der vergangenen Periode – Gottfried Rotter mit Infrastruktur einziehen. Dagmar Förster ist für Wirtschaft und Tourismus zuständig, Markus Reschreiter für Gesundheit und nachhaltige Landwirtschaft.

Die Grünen schicken ihre bereits lang dienenden Stadträte Andreas Vanek (Klimaschutz und Mobilität) und Martin Sommerlechner (Kultur) ins Rennen. Reinhard Pusch (Digitalisierung) wird neu ins Team kommen.