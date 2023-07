Gertraud Hollender hat „Lust auf Farbe“

Künstlerin Gertraud Hollender, aufgewachsen in Essling, begann vor etwa 15 Jahren, Kunst-Seminare zu besuchen und konnte so ihre Kreativität entfalten und einen eigenen Stil finden. Es bereitet ihr große Freude, mit Farben zu spielen, auf nasser oder trockener Leinwand, in mehreren Schichten aufgetragen, verdünnt und auch kreativ geschüttet.

Eine ihrer maltechnischen Weisheiten lautet: „Kunst ist nicht nur, das malen zu können, was man möchte. Kunst ist auch, das zu mögen, was man gemalt hat!“ Zahlreiche Besucher der Vernissage waren von der Gestaltungskraft beeindruckt und zeigten großes Interesse an den Exponaten. Launige Worte der Begrüßung sprach Martin Suritsch, die Eröffnung nahm der Deutsch-Wagramer Kulturstadtrat Franz Spehn vor. Die Ausstellung ist bis 2. August zu den Öffnungszeiten des Kunst.Lokals (Mittwoch und Samstag von 10.30 bis 12.30 Uhr) zu besichtigen.