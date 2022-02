Grüne fordern Klima-Check für Stadtstraße

„Dicht an dicht standen Polizisten samt Personal des österreichischen Wachdienstes. Dabei waren an diesem Morgen nur mehr zwölf junge Umweltaktivisten im besetzten Areal, die meisten Camper waren um diese Zeit schon am Weg zur Schule, Universität oder ins Büro“, erzählt die grüne Umweltgemeinderätin Margit Huber, die öfter zu Solidaritätsbesuchen vorbeigeschaut hatte.

„Leider wurden die jungen Leute nie angehört. Sie haben sehr vernünftige Vorschläge zur Redimensionierung gemacht, waren ungemein gut informiert und engagiert. Da hat man junge Fachleute für die Stadtentwicklung verloren“, so Huber. Zugleich wurden hunderte Bäume umgeschnitten und ein Waldstück wurde gerodet: „Teilweise waren diese Baumfällungen rechtswidrig. Die Leute hatten Tränen in den Augen“, berichtet Huber.

„Rechtswidrig, weil der dafür notwendige Bescheid noch gar nicht vorlag“, so Umweltaktivist Wolfgang Rehm von „Virus“. Mobilitätsstadtrat Andreas Vanek (Grüne) sieht hinter dem starren Willen der Wiener Stadtregierung, dieses Projekt umzusetzen, eine Dominotaktik: „Ist erst die Stadtstraße gebaut, kann sie nicht im Nichts enden. Das würde nochmals Druck aufbauen, die abgesagte Lobau-Autobahn doch noch zu bauen.“

Verkehrszuwächse blieben hinter den Annahmen zurück

Denn die Wiener Stadtstraße sollte ja eine Verbindung über die S1-Spange Aspern zur abgesagten Lobau-Autobahn S1 und auf der anderen Seite zur A 23 herstellen – dies steht auch noch immer auf den Seiten der Stadt Wien als Ziel fest.

„Doch seit der letzten UVP hat sich vieles geändert. Die Verkehrszuwächse blieben hinter den Annahmen zurück, die Stadt Wien hat sich strenge Klimaziele und eine Halbierung des Motorisierungsgrades bis 2030 auferlegt. Und die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits sehr deutlich zu spüren“, so Vanek weiter.

Und: „Wir fordern, dass die Stadtstraße einem Klima-Check und einer Redimensionierung unterzogen wird. Die Verkehrsentwicklung in der Donaustadt hat schließlich auch Auswirkung auf Groß-Enzersdorf. Es muss endlich ein Umdenken sowie den Ausbau alternativer Mobilitätslösungen geben.“

