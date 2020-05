Die Damen in Lockenwicklern strahlen mit den Damen im Visier um die Wette. „Endlich wieder Friseur, endlich wieder Farbe auf den Nägeln oder Wellen in der Frisur“, so die einen. „Endlich wieder Arbeit“, freuen sich die anderen.

„Wir sind bis auf Weiteres ausgebucht“

Beim CMC in Groß-Enzersdorf war die Freude offensichtlich: Wir haben es geschafft, ja, wir haben wieder offen und es geht weiter, das war spürbar.

„Wir haben die komplette Belegschaft wieder“, freut sich Chefin Marion. Und: „Wir sind bis auf Weiteres ausgebucht.“ Zwischenzeitlich waren die Friseurinnen und Kosmetikerinnen arbeitslos gemeldet, Kurzarbeit sei nicht drin gewesen. „Sonst hätten wir nicht mehr aufsperren können“, hatten sich die Eigentümer ausgerechnet.

In der Zwischenzeit mussten sie auch den Salon adaptieren: Trennscheiben zwischen den Waschplätzen bzw. weites Auseinanderrücken der Behandlungsstühle samt allem Zubehör, die Anschaffung von Visieren, Desinfektionsmittel und so fort. Die Fixkosten seien weitergelaufen, inklusive Lohnkosten und Abgaben, diese wurden nur gestundet. „Da müssen alle Teile etwas dazu beitragen, dass es weitergehen kann“, so Marion abschließend.

Erntehelfer: 7 statt 25 und blutige Anfänger

Anders gelagert ist das Problem beim Spargelbauern Heinrich Unger in Franzensdorf: Die Stammmannschaft aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien, konnte nicht einreisen.

Statt rund 25 Erntehelfern waren knapp sieben da, die meisten blutige Anfänger. Nette Österreicher, die aushelfen wollten, arbeitswillige Asylberechtigte, arbeitslos gewordene Gastro-Saisonarbeiter oder ungarische Zahnarzthelferinnen, die aber oft schnell an der harten Arbeit in gebückter Haltung verzweifelten – und mit ihnen die Bauern.

Aber in der schlimmsten Zeit der schlaflosen Nächte war diese Aushilfe doch Goldes wert, will Unger die Unterstützung nicht gering schätzen. Dennoch: „Einen Gutteil der Ernte bisher haben wir einackern müssen“, erzählt er. Das werde etwa ein Drittel des heurigen Umsatzes ausmachen.

Kremsmayer Spargelbauer Heinrich Unger (mit seiner Familie) hatte aufgrund fehlender Arbeitskräfte schlaflose Nächte.

Nach erfolglos verschickten Einreiseformularen – „Wo die Adressaten gelandet sind damit – in Deutschland?“ – werden nun wieder rund 25 Arbeiter am Feld und an den Maschinen in der Halle arbeiten. „Geholfen hat uns die Wirtschaftskammer“, lässt er Kritik an den eigenen Standesvertretern durchklingen.

Die schlaflosen Nächte scheinen vorbei, die Nachrage trotz Restaurantausfall ungebrochen. Die Angst vor dem kommenden Jahr bleibt: Wie viele werden sich dann den Spargel leisten können?