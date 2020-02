Patrick Schuchter liebt Metaphern. „Der Arbeitsplatz von Aristoteles war der Marktplatz!“ Mit diesem Satz beschrieb der studierte Philosoph und Gesundheitswissenschaftler gleich zu Beginn, was er beim ersten „philosophischen Café“ in der Konditorei Müller-Gartner in Groß-Enzersdorf plante: Sich gemeinsam an einem öffentlichen Ort Gedanken über grundsätzliche Dinge zu machen.

Die Veranstaltung fand auf Einladung der Rot-Kreuz-Initiative „Caring Communities“ statt und hatte den Begriff „Vertrauen“ zum Thema. Rund vierzig Leute setzten sich zwei Stunden lang mit diesem auseinander. Die Spannweite der Diskussionsbeiträge reichte vom Vertrauen in sich selbst über das Vertrauen in Politik und Institutionen bis zum Misstrauen gegenüber vielen modernen Medien und deren Fake-News.

Wobei es nicht immer ernst zuging. So sorgte Vizebürgermeister Michael Paternostro mit der Bemerkung des Abends für Lacher: „Je öfter ich mich in einen Bus setze, der nicht in die Stadtmauer fährt, desto größer ist mein Vertrauen in den 26A.“