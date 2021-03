Günther P., knapp unter 80 Jahre alt, staunte nicht schlecht. Kaum hatte er sich zur Impfung gegen Covid-19 angemeldet, schon hatte er einen Termin ergattert – vergangenen Freitag, 14 Uhr, in der Impfstraße seiner Heimatgemeinde, also in Groß-Enzersdorf im Hotel am Sachsengang. Doch dort angekommen war die Enttäuschung umso größer: „Heute keine Impfungen“ stand da auf einem eher provisorisch wirkenden Zettel, rufen Sie 144.

Um ihn herum auch einige ältere Herrschaften, die einigermaßen echauffiert in der Kälte warteten und doch noch auf Einlass hofften. Ein Herr hatte dann 144 angerufen, dort reagierte man eher barsch – „Missbrauch eines Notrufs“, hieß es. Beim Anruf im Rathaus oder in der die Impfstraße organisierenden Marchfeldpraxis Spannbauer-Eder wartete man am Freitagnachmittag ebenso vergeblich auf Antwort.

Herbert W. versuchte sein Glück dann bei der Telefonnummer, die im Impressum der Impf-Anmeldeseite steht, dort wurde er auf das Kontaktformular verwiesen. Die Corona-Hotline 1450 zeigte sich ebenso unzuständig wie das Gesundheitsministerium selbst. Um 14.51 Uhr erhielt Günther P. ein SMS mit dem Hinweis, dass heute keine Impfung stattfinde, der zweite Impftermin werde der erste sein.

Er ist nicht der Einzige: Auch Herbert W., Wilhelm L. und andere bekamen diese Nachricht. Wenig später dann auch entschuldigende Anrufe. Manche gaben sich damit nicht zufrieden und meldeten sich auf der Impfmaske erneut an, Wilhelm L. ergatterte auf diese Weise einen Impftermin am Dienstag in Bad Vöslau. „Lieber weit fahren als wieder warten“, meinte er, das eine Chaos reiche ihm.

Natürlich gehen auch Gerüchte um. Denn gleichzeitig werden im Hotel am Sachsengang Teile des neuen Films über Franz Klammer gedreht: „Aha, also wurde deshalb die Impfstraße abgesagt“, sagen sich die enttäuschten Impflinge. „Nein, sicher nicht“, versichert SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec.

Termin abgesagt wegen Impfstoffmangels

Die Impftermine mussten wegen Impfstoffmangels abgesagt werden – und das war schon seit Längerem bekannt (die NÖN berichtete). „Die Dreharbeiten laufen in einem ganz anderen Trakt des Hauses, jeweils auch parallel zur Teststraße.“ Die Filmcrew hatte aber wohl den Zettel aufgehängt. Die Stadtgemeinde machte derweil nur auf ihrer Homepage und via Facebook auf den Systemfehler aufmerksam. Einigen Rathausmitarbeitern war indes schon am frühen Vormittag aufgefallen, dass Impftermine im Sachsengang als frei gemeldet wurden. „Sie haben sich sofort mit der Zentrale in Verbindung gesetzt und gewarnt“, so Obereigner-Sivec. Doch die Reaktionszeit war wohl zu großzügig bemessen.

Kurios: Während die Impfstraße ohne Serum bis nach Ostern gesperrt bleibt, wird in den hiesigen Ordinationen sowie beim Roten Kreuz weiterhin geimpft.