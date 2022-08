Junge ÖVP grillte für guten Zweck

Werbung

Die Junge ÖVP lud wieder zu ihrem traditionellen Benefiz-Grillfest auf dem Hauptplatz. Das kulinarische Spektakel, das die Jung-Schwarzen schon zum dritten Mal organisierten, wollten sich 200 Gäste aus der Stadtgemeinde nicht entgehen lassen.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Neben dem traditionellen Steckerlfisch wurden Würstel, Ofenkartoffel und Erdäpfel kredenzt. Doch auch auf den Durst der Gäste war die Parteijugend vorbereitet: So wurden – abgesehen von Bier und Spritzer – auch regionale Limonaden von Storchenbräu ausgeschenkt.

„Vielen Dank an die vielen Gäste, die unser Grillfest zu einem vollen Erfolg gemacht haben“, zeigt sich JVP-Obfrau Bettina Förster erfreut: „Auch bedanken möchte ich mich bei meinem Team und unseren Sponsoren, die diese Veranstaltung mit ihrer Unterstützung erst möglich machen. Wir freuen uns schon sehr, die gesammelten Spenden an die Groß-Enzersdorfer Feuerwehrjugend überreichen zu dürfen – es ist wirklich schön, etwas für einen guten Zweck hier in der Gemeinde tun zu können“, so Förster abschließend.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.