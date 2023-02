„König Fasching“ hielt wieder Einzug

Vollbild

FB

Pfarrer Arkadiusz Borowski beim „Flirt“ mit einer Wasserstoff-Blondine. Das Initiatorenteam des „Bunta Haufn“-Umzugs machte seinem Namen alle Ehre und gewandete sich in den Farben des Regenbogens. Die Sportler zeigten stolz ihre Muskeln und zogen als Wikinger verkleidet durch das Stadtl. Statt Angst und Schrecken verbreiteten sie aber gute Laune. Othmar Müller, Chef der Bäckerei Müller&Gartner, wurde zum „Bäckerschupfen“ in einen Käfig gesteckt. Der mittelalterliche Brauch sah vor, Bäcker, deren Brot als zu leicht befunden wurde, in einen Schandkorb zu stecken und der johlenden, spuckenden, Steine werfenden Menge zu präsentieren. Auch die rüstigen „Lame Ladies“ hatten großen Spaß am Faschingsumzug in Groß-Enzersdorf.

1 /5