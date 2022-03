Krieg in Ukraine bringt neue Aufgabe für Michael Takács

„Wir müssen nicht nur Kriegsflüchtlinge aus der Gefahrenzone holen, wir müssen den Prozess durchstylen. Die Geflüchteten sollen hier gut ankommen, Quartier bekommen, in einen neuen Alltag finden“, sagt der Generalmajor nach seiner Bestellung zur NÖN.

Michael Takács war schon Mitarbeiter bei Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, der gegenüber der Kleinen Zeitung über ihn als „sehr lösungsorientierten Beamten mit ausgeprägter Empathie“ sprach. „Das war wohl auch der Grund, warum man sich an mich für diese Aufgabe erinnert hat“, so Takács.

Er habe nicht lange gezögert, als der Anruf kam, er hatte eine lange Nacht des Planquadrats hinter sich – Takács ist aktuell Leiter der Wiener Landesverkehrspolizei und Berater im Kabinett des Innenministers, Letzteres schon seit der Ära Mikl-Leitner. Doch davon wird er nun freigestellt.

Dennoch werde die neue Funktion beruflich und familiär eine ordentliche Mehrbelastung sein, beteuert er. Er muss auf internationaler Ebene Flüchtlingsfahrten organisieren, aber auch mit den Bundesländern, den Blaulichtorganisationen, dem Gemeindebund und Bürgermeistern wegen Quartieren und Integrationsmaßnahmen verhandeln – und das in überparteilicher Funktion, so der eingefleischte ÖVP-ler.

„Ein Höllenritt, an dem man auch leicht scheitern kann“

Dafür hat er eine kleine Stabstelle im Bundeskanzleramt mit derzeit noch vier Mitarbeitern aus anderen Ministerien bezogen: „Ich weiß, das wird ein Höllenritt, an dem man auch leicht scheitern kann. Aber ich helfe gerne und stehe bereit für Österreich. Und ich glaube, dass ich das auch kann, auch wenn man das in Groß-Enzersdorf vielleicht nicht so sieht.“

In Groß-Enzersdorf hat man ihn als einen stets freundlichen Adabei kennengelernt, der sich als Netzwerker präsentierte und sich für Facebook mit prominenten ÖVP-Spitzen fotografieren ließ. So finden sich gemeinsame Porträts etwa mit Altkanzler Kurz, dem damaligen Innenminister Nehammer oder mit Caroline Edtstadler, die er für seinen ÖVP-Gemeinderatswahlkampf nach Groß-Enzersdorf holte.

