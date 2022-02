Künstliche Intelligenz erkennt gefährliche Pflanzen

1.100 der 4.000 Pflanzenarten in Österreich sind Neophyten. Das heißt, dass sie erst nach der Entdeckung Amerikas nach Österreich gekommen sind. Viele davon sind eine Bereicherung für die Biodiversität und Speisekarte, wie der Kukuruz, die Erdäpfel oder die Paradeiser.

Einige Arten jedoch werden als schädlich oder gar gefährlich eingestuft. Sie können schwere gesundheitliche Probleme, Schäden an Infrastruktur sowie in der Landwirtschaft und einen Verlust an Biodiversität verursachen.