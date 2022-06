Maibritt ist wieder daheim

Vor über einem Jahr gewann die frisch gebackene Maturantin von mehr als 600 Kandidaten das von RTL begleitete Casting im Hamburger Volksparkstadion und wurde an der Seite von Sänger Cristóbal die „Euro-Latin-Pop-Queen“ des Duos Pachanta.

Doch das Schicksal wollte es anders: „Mein musikalischer Weg in Deutschland hat nicht gepasst.“ Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, berichtet sie. Aber reich an Erfahrungen sei sie nun zurück und sie arbeite an meinem neuen Schlager-Programm, so Maibritt.

Freilich schreibe sie auch weiterhin Songs für sich selbst wie auch für andere wie etwa Francine Jordi und Ross Antony. Nach ihrem Auftritt beim Marchfeldtag in Wien folgte nun ihr Einsatz beim Spargelfest in Deutsch-Wagram – mit dabei auch Schlager-Star Francine Jordi, mit der sie gemeinsam ihr Lied „In allen Farben“ sang.

Im Herbst wird Maibritt wieder selbst eine neue Single auf den Markt bringen und alle ihre Songs künftig selbst schreiben.

