„Rumms“ machte es letzte Woche an einem späten Nachmittag in der Elisabethstraße. Ein Lichtmast war einfach umgeknickt und auf das Auto der Junglehrerin Sophie O. gekracht – wahrscheinlich Totalschaden. Zwei Minuten später wollte die Frau eigentlich wegfahren.

Ärgerliches Malheur oder doch mehr? Der Betonmast war schon länger brüchig. Er wurde vor einem Monat mit einem dünnen Stahlseil an der Gehsteigkante befestigt. In diesem Seil verfing sich ein Lieferwagen beim Ausparken. „Es ist schon sehr beunruhigend“, finden die Anrainer. In der Gasse befinde sich noch ein Jahrgangskollege, der ebenso windschief dastehe.