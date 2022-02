Motorradfahrer bei Sturz im Bezirk Gänserndorf schwer verletzt

Der Zweiradfahrer war laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache mittags in Groß-Enzersdorf zwischen Wittau und Franzensdorf gestürzt und über die Straße geschlittert, bevor er am Bankett liegen blieb. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Meidling nach Wien geflogen, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.

