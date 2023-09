Groß-Enzersdorf Motorradfahrer starb nach Unfall im Krankenhaus

I n Groß-Enzersdorf in seinem Heimatbezirk Gänserndorf ist am Samstag ein 58-Jähriger bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb.

Er war als Motorradfahrer von einem Auto niedergestoßen worden, das eine Frau im Rückwärtsgang aus einer Hauseinfahrt gelenkt hatte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 46-Jährige musste von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden. Laut Polizei war der Motorradfahrer mit geringer Geschwindigkeit aufgrund einer 30 km/h-Beschränkung auf einer Gemeindestraße unterwegs, als der Unfall geschah. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 58-Jährige bedingt bei Bewusstsein und teils ansprechbar. Im Laufe der Erstversorgung verschlechterte sich jedoch sein Gesundheitszustand. Der Mann musste reanimiert werden und wurde von „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.