„Wir brauchen gute Infrastruktur, gerade im ländlichen Raum“, argumentierte ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz für die Fortführung der von Grünen-Ministerin Leonore Gewessler gestoppten Straßenprojekte. Er sei „optimistisch, dass sich der Hausverstand durchsetzen wird“.

Seit Gewesslers Ankündigung, Neubauprojekte auf ihre Klimatauglichkeit zu überprüfen, verging kein Tag ohne Bekenntnisse für oder gegen den Lobau-Tunnel.

Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation Virus warf Kurz vor, eher Klimakiller denn Klimakanzler zu sein. Die extremen Wetterkapriolen seien als ernste Vorboten des Klimawandels zu sehen, ob dieser ungebremst weitergehe, liege nicht zuletzt daran, wie man künftig mit dem Verkehr umgehe.

„Mehr Vernunft ist dringend gefragt!“

Das Autobahnbauprogramm sei ein „Wunschkonzert der Landeshauptleute“, dass „Autobahnheiligtümer“ so sakrosankt seien, dass eine Evaluierung ein Tollhaus auslöst, zeige die Irrationalität, mit der an das Thema herangegangen würde. „Mehr Vernunft ist dringend gefragt“, so Rehm. Und: „Bei Projekten, bei denen rechtlich aktuell keine Bauarbeiten möglich sind, von Baustopp zu sprechen, trägt nicht zur seriösen Information bei.“

Der geplante Verlauf der S 1. Kritiker und Befürworter haben aktuell wieder Hochsaison. Asfinag, Asfinag

Auch für einen schnellen Baubeginn der S8-Marchfeld-Schnellstraße sieht Rehm schwarz: Die Umweltverträglichkeitsprüfung werde gegen das Projekt ausgehen – wenn nicht, stünden konkrete Bewilligungsverfahren an. „Rechtssicherheit kann es erst geben, wenn alle Verfahren abgeschlossen sind“, ist er überzeugt.

In Groß-Enzersdorf blieb es vergleichsweise ruhig: Die Grünen freuten sich über Gewesslers Initiative: „Eine Neubewertung ist überfällig“, so Klimastadtrat Andreas Vanek. Bei anderen gab es Kopfschütteln: „Wir brauchen eine Querung“, sagt Reinhard Wachmann von den NEOS.

Und das, obwohl seine Wiener Parteikollegen dem Projekt Lobau-Autobahn skeptisch gegenüberstehen. „Wir könnten ja auch eine Schwebebahn errichten oder die Donauquerung bei Mannsdorf neu diskutieren.“ SPÖ- und ÖVP-Vertreter hielten sich bisher zurück.

SPÖ und ÖVP sind sauer, Alternativen fehlen

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec zeigt sich irritiert: „Das Marchfeld ist schon ein Stiefkind. Wenn ich auch verstehe, dass man so ein Projekt wie die S1 nach Jahrzehnten evaluieren muss, so vermisse ich doch die Alternativen. Die Bevölkerung wächst rasant, damit der Pendleranteil und wir stecken alle im Stau. Wenn keine Straßen gebaut werden, müssen eben Schnellbahnen kommen. Wir brauchen neue Möglichkeiten.“

Raasdorfs ÖVP-Bürgermeister Walter Krutis ist gar „sprachlos angesichts dieser grenzenlosen Chuzpe und Überheblichkeit“. Es gebe kein Gespräch, andere Meinungen seien nicht gefragt: „Ob wir in Raasdorf im Verkehr ersticken, ist egal. Ich überlege, jetzt, Luftmessungen anzustellen. Wenn die Grenzen der Zumutbarkeit überschritten sind, sperren wir die Ortschaft.“

Krutis weiter: „Da gibt es die neue Bestimmung, dass nicht mehr als 300 Baufahrzeuge zur S1- Baustelle fahren dürfen, das allein verzögert den Bau schon um zwei Jahre, aber in Raasdorf haben wir 3.000 Lkw pro Tag und müssen das aushalten.“