Groß-Enzersdorf Nach Unfall: Retter in der Not ausgeforscht

Lesezeit: 2 Min Sandra Frank

Daumen hoch: Karl Tröstl ist seinem Retter in der Not dankbar, der anhielt, um ihm bei der Montage des Ersatzreifen zu helfen. Foto: NÖN

A uf der Fahrt von Orth an der Donau nach Schrems verlor der Wagen von NÖN-Mitarbeiter Karl Tröstl plötzlich den linken Vorderreifen. Ein anderer Fahrer hielt an und half in der Not. „Mir ist es wichtig, ihm zu danken, helfen ist leider nicht mehr selbstverständlich.“