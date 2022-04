Neuer Vorstoß für den Bau des Lobautunnels

Werbung

Die Wirtschaftskammer rückt nun neuerlich für den Bau von S1 und Lobautunnel aus. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und sein Wiener Kollege Walter Ruck erklärten unisono: „Der Lobautunnel ist genehmigt und muss umgesetzt werden!“

Ecker sagte, die Diskussion über neue Varianten sei der niederösterreichischen Wirtschaft und vor allem der stark wachsenden Region im Wiener Umland nicht zumutbar. Als Beispiel nannte er den zunehmenden Schotterverkehr: „Da in Wien kein Schotterabbau erfolgen kann, versorgen niederösterreichische Unternehmen die Bundeshauptstadt mit dem dringend benötigten Rohstoff.“

„Lebensader für wichtige Stadtentwicklungsgebiete“

Es gehe aber vor allem um die Zukunft des gesamten Wirtschaftsraums der Ostregion. „Die 1,5 Milliarden Euro zusätzliches Bruttoregionalprodukt und etwa 14.000 geschaffene Arbeitsplätze allein in der Bauphase sind das eine. Viel wichtiger ist der gesamte Nutzen des Lobautunnels in der Zukunft.“ Sein Wiener Kollege Walter Ruck sieht den Lobautunnel als Lebensader für eines der wichtigsten Stadtentwicklungsgebiete links der Donau.

Durch den Stopp durch Ministerin Leonore Gewessler entstünde enormer Schaden. Die S1 und die daran gekoppelte Spange Seestadt Aspern sowie die Stadtstraße gewährleisteten die leistungsfähige Anbindung von insgesamt 690 Hektar an Betriebsflächen im 21. und 22. Bezirk. „Das entspricht einem Drittel aller Entwicklungsgebiete für Betriebsansiedlungen in Wien“, sagte Ruck. Ohne den Lobautunnel würden Betriebsansiedelungen und die damit verbunden neuen Arbeitsplätze schwierig bis unmöglich: „Der Volkswirtschaft entgehen in Summe mehr als 12,7 Milliarden Euro.“

Und der „Rechtsstaat würde ausgehebelt“. Denn kein Infrastrukturprojekt sei so intensiv geprüft worden wie der Lobautunnel: „Der Bau des Tunnels ist rechtlich genehmigt“, erinnert Ruck und dürfe nicht durch willkürliche Entscheidungen verhindert werden. Auch Verfassungsjurist Heinz Mayer assistierte jüngst bei der Pressekonferenz: Eine Weisung des Ministeriums an die Asfinag zur Einstellung des Straßenprojekts sei „rechtlich nicht möglich und außerdem rechtswidrig“. Daher werde eine Klage gegen die Ministerin erwogen.

Dagegen wettert nun Virus-Umweltaktivist Wolfgang Rehm: „Hier wird laufend ausgeblendet, dass die meisten Bewilligungen noch fehlen. Die Wirtschaftskammer sorgt eigentlich für eine juristische Lachnummer.“ Das Bundesstraßengesetz enthalte zudem weit umfangreichere Bestimmungen als die Straßenverzeichnisse, immer wieder kam es zu Änderungen und Verschiebungen der darin enthaltenen Pläne. „Da hätte es schon eine Menge Klagsdrohungen geben müssen“, schließt Rehm.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.