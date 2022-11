Niemals vergessen: Erinnerungen an November-Pogrom

Gedenken an die jüdische Gemeinde: Vor der ehemaligen Synagoge, heute ein Mehrfamilienwohnhaus, stellte Birgit Peter das Projekt des digitalen Erinnerungsraumes für die jüdische Gemeinde in Groß-Enzersdorf vor. Das Buch der Spender und Paten zu den Menschen hinter den „Steinen der Erinnerung“, die vor den Häusern, in denen vormals Juden lebten, angebracht wurden, hält Grünen-Kulturstadtrat Martin Sommerlechner in der Hand.

Foto: Ulla Kremsmayer