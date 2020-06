"Frames off Set" will laut einer Aussendung auch in Zeiten des Social Distancing ermöglichen, in der Film- und Musikbranche produktiv zu sein. Der Programmbogen erstreckt sich von exklusiven Previews, Premieren, international preisgekrönten österreichischen Spiel- und Kurzfilmen des vergangenen Jahres über Musikvideos bis hin zu neuen Social-Media-Videoformaten. Umrahmt werden die Abende von DJ Line-ups und Diskussionen mit Filmschaffenden.