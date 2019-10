Vergangene Woche präsentierte die Gemeinde die Topothek Groß-Enzersdorf, ein virtuelles Stadtarchiv, erstmals der Öffentlichkeit. Rund 40 Leute folgten der Einladung in die Mittelschule.

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Hilde Hofer vom Heimatverein begrüßten die Topothek-Redakteure Christian Lamminger und Georg Vogt, die über die Arbeit und die Sammlungsschwerpunkte berichteten.

Das Interesse an der lokalgeschichtlichen Arbeit war groß. Ebenso zeigte sich breite Bereitschaft, Materialien zur Verfügung zu stellen. Die Redaktion wird auch gemeinsam mit der Fachhochschule St.Pölten die Reihe „Stadtgeschichten“ fortsetzen, in der Einwohner von ihrem Leben in Groß-Enzersdorf erzählen.