Prozess am Landesgericht: Ein Pole sorgte für Chaos

Mit dem Leben dieses 58-jährigen unterstandslosen Polen möchte wohl kaum jemand tauschen: Neben seiner sozialen Notsituation leidet der Mann auch an einer geistigen Erkrankung, auf die Verteidiger Marcus Hohenecker in seinem Eröffnungsplädoyer am Landesgericht Korneuburg hinwies. „Er kann sich an seine Taten nicht erinnern, also kann er seine Taten nicht einsehen“, schlussfolgerte er. Die angesprochenen Taten waren eine Reihe von Delikten in Groß-Enzersdorf und Eßling im Juli dieses Jahres.

Innert drei bis vier Tagen, wo der Pensionist dort „sein Unwesen getrieben“ hat, stahl er Fahrräder, eine Scheibtruhe, die er allerdings bei einem weiteren Opfer wieder abstellte, Lebensmittel und Getränke – auch alkoholische. In einem Bungalow eines der Opfer brachte er offenbar ein paar Tage zu. „Dementsprechend hat es ausgesehen“, so der 51-jährige Hausbesitzer. Aber keines der Opfer stellte Regressforderungen an den Angeklagten. Die Aussichtslosigkeit der Einbringung eines allfälligen Schadenersatzes war offenbar allen bewusst.

„Er hat zur Wahrheitsfindung beigetragen, so gut er konnte“, befand Richterin Lydia Rada in ihrer Urteilsbegründung und sah den „armen Teufel“ in der Erwachsenenbetreuung und beim psychosozialen Dienst gut aufgehoben und betreut. Der Pole wurde zu 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, 14 davon bedingt. Den unbedingten Monat hat der Verurteilte bereits durch die Untersuchungshaft abgesessen.