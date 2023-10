Prozess wegen Rauferei: Am Ende gaben sich alle die Hände

Was manchmal die Ursache für eine Straftat und damit für einen Prozess am Landesgericht Korneuburg ist, bringt einen immer wieder zum Staunen. In einem aktuellen Prozess war es der Hauch des Alkohols könnte man sagen. Ein 19-Jähriger wollte gegen 22 Uhr am 18. Februar dieses Jahres an einem Zigarettenautomaten in Groß-Enzersdorf Rauchware erwerben. Plötzlich spürte er den stark alkoholisierten Hauch eines 42-Jährigen hinter sich, weswegen der Bursche den Mann bat Abstand zu halten. Und mehr hat es dann nicht mehr gebraucht.

Ein Gerangel der Generationen - und ein Wikinger

So schilderten es mehr oder weniger übereinstimmend alle fünf in dieser Sache angeklagten Männer. Der 19-Jährige hatte noch seinen Bruder (21) dabei und nach Aussagen der Gegenseite auch noch zumindest einen weiteren Jugendlichen. Der 42-Jährige bekam Verstärkung von einem 46-Jährigen und einem 52-Jährigen, der als Wikinger erschien - war ja schließlich Fasching. Der entsprechend feuchtfröhliche Umzug lief an diesem Tag bereits seit halb zwei Uhr in Groß-Enzersdorf.

Zwischen den ursprünglichen Streithanseln flogen zuerst verbal die Fetzen, dann schaukelte es sich auf und schließlich flog auch eine Faust. Zuerst wollte der 21-Jährige zwar noch schlichten, was aber der 46-Jährige falsch verstand und sich auf den älteren Bruder stürzte. Das setzte eine Art Kettenreaktion in Gang, da nun der jüngere den älteren Bruder in Gefahr sah und „reflexartig“ mit der Faust zuschlug und den 46-Jährigen derart traf, dass dieser zu Boden ging und einen Zahn verlor. Und dann hatte der 52-Jährige noch ein Verkehrsschild in der Hand, wohl als Ersatz für eine Wikingeraxt.

Die Burschen gaben's zu, die Herren sahen sich als Opfer

Das wohl Interessantere an der Verhandlung vor Richter Franz Furtner war das Verhalten der beiden Generationen. Während sich die Herren allesamt nicht schuldig bekannten, gaben die beiden Burschen eine teilweise Schuld an der Eskalation zu. Analog die Argumentation der jeweiligen Anwälte. Seine Mandanten seien selbst Opfer, argumentierte Verteidiger Alexander Wolf; es gäbe keinen derartigen Vorfall, ohne dass alle etwas gemacht haben, lautete die Verteidigungslinie von Christa Schneebauer.

Auch in ihren Aussagen zeigten sich die Brüder reumütig - der 19-Jährige gab den Faustschlag zu - und sie entschuldigten sich bei ihren Kontrahenten. Ganz ohne Konsequenzen blieb der Schlag juristisch nicht. Der Lehrling muss im Rahmen einer Diversion 60 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen. Ansonsten kamen alle fünf Unbescholtenen ungeschoren davon. Und dann waren es erneut die Brüder, die die Initiative ergriffen und den Männern einen finalen Handschlag auf die Angelegenheit anboten, den diese annahmen.