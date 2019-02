Das Land Niederösterreich investiert heuer 35 Millionen Euro in den Bau und die Planung von Ortsumfahrungen. Im Bezirk Gänserndorf stehen derzeit drei große Projekte auf der Agenda: Die bereits im Bau befindliche Umfahrung in Gänserndorf-Süd (die NÖN berichtete) sowie die Umfahrungen in Groß-Enzersdorf und Raasdorf.

Im Stadtl ist geplant, das Zentrum nördlich zu umfahren. Die Trasse wird an der B3 beginnen und in die künftige Außenring-Schnellstraße S1 münden bzw. umgekehrt. Diese Umfahrung soll gleichzeitig mit der S1 fertig sein – nach derzeitigem Stand frühestens im Jahr 2021.

Groß-Enzersdorfs SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec freut sich schon auf den Bau „ihrer“ Umfahrung. | Havranek

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec prophezeit: „Die Bevölkerung wird sich freuen, weil das Zentrum vom Verkehr entlastet wird.“ Für die dortige Wirtschaft hingegen könnte sich die neue Straße negativ auswirken: „Weil dann die Durchreisenden nicht mehr im Stadtkern stehen bleiben, um dort einzukaufen.“ In Summe würde aber der positive Effekt der Umfahrung überwiegen, so Obereigner-Sivec: „In der Folge könnten wir die B3 zurückbauen und den Hauptplatz attraktiver gestalten.“

Mit dem Bau der Raasdorf-Umfahrung wiederum wird bereits in diesem Jahr begonnen. VP-Bürgermeister Walter Krutis: „Vermessen ist schon alles und die Grundablösen sind vollzogen.“ Der Ankauf der nötigen Liegenschaften habe die Gemeinde 1,1 Millionen Euro gekostet. Wo genau wird die Umfahrung verlaufen? „Von Leopoldsdorf kommend wird man beim Kreisverkehr vor Raasdorf links abbiegen und dann nach 300 bis 400 Metern geht es rechts direkt auf die S1“, weiß Krutis.

Raasdorfs VP-Bürgermeister Walter Krutis hat dafür gekämpft, dass „seine“ Umfahrung zeitlich vorgezogen wird. | Schindler

Die Umfahrung soll noch vor dem Beginn der S1-Errichtung fertiggestellt sein. Darauf habe das Raasdorfer Gemeinde-Oberhaupt gedrängt: „Damit der Schwerverkehr für den S1-Bau auf keinen Fall durch Raasdorf rollt, sondern über die neue Straße.“

Zufrieden mit der Entwicklung in der Region zeigt sich auch VP-Landtagsabgeordneter René Lobner: „9,9 Millionen Euro werden heuer in Straßenbaumaßnahmen in unserem Bezirk investiert. Insgesamt sprechen wir von 25 Projekten, die der Straßendienst hier umsetzen wird.“ Damit werde nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Lebensqualität erhöht.