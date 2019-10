„Noch in diesem Jahr, so auch das Wetter mitspielt, wird der erste Teilabschnitt des lang ersehnten Radweges zwischen Neu-Oberhausen und Groß-Enzersdorf fertiggestellt. Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Radverkehrssicherheit an dem auch Grünen-Verkehrsstadtrat Andreas Vanek maßgeblich beteiligt war“, freut sich SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec beim Lokalaugenschein mit SP-Gemeinderat Robert Fehervary und Ortsvorsteher Kurt Schüller.

Die Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf arbeitet mit Hochdruck an der raschen Fertigstellung des rund 800 Meter langen Abschnitts entlang der hoch frequentierten B3, damit Radfahrer und auch Fußgänger in Kürze sicher von Neu-Oberhausen nach Groß-Enzersdorf gelangen können. Auch eine Querungshilfe auf der B3 und durchgängige Beleuchtung werden zu mehr Sicherheit beitragen und vielleicht sogar dazu verhelfen, dass alternative Fortbewegungsmittel benutzt werden.