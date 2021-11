Ramona Zelinger gibt jetzt Nachhilfe

Ramona Zelinger, 50, verfügt über eine Ausbildung im Einzelhandel, viel Erfahrung im Gesundheitswesen und hatte immer gerne mit Menschen zu tun. Dabei folgte sie stets ihrem Motto „Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“. „Als Mutter von drei Kindern sind mir die vielfältigen Herausforderungen, vor denen Schulkinder und Eltern stehen, nicht fremd“, betont Zelinger.

Bei ihrer Arbeit bei LernQuadrat legt sie großen Wert darauf, die Bedürfnisse der Lernenden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Ein angenehmes Arbeitsklima und ein herzlicher Umgang miteinander sind ihr ebenso wichtig wie die Freude am Lernen zu vermitteln.

LernQuadrat ist eines der führenden österreichischen Nachhilfe-Institute. Geboten wird Lernunterstützung – online wie persönlich in einem der rund 80 Institute – in sämtlichen Fächern, die an heimischen Schulen unterrichtet werden.