Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Bei der Gesamteinwohnerzahl ist die südliche Marchfeld-Stadt nun vorne – 13.762 Gemeldete in Groß-Enzersdorf gegenüber 12.902 in Gänserndorf. Bei den Hauptwohnsitzern liegt sie allerdings noch um gute 160 Personen hinten: 11.420 im Stadtl zu 11.582 in Gänserndorf, lautet der Zwischenstand im Jänner.

Eigentlich hat Groß-Enzersdorf die älteren Rechte als „bedeutende“ Stadt im Marchfeld. Einst, als Gänserndorf noch ein kleines Dorf war, bekam das Stadtl die Bezirkshauptmannschaft (BH) mit drei Gerichtsbezirken – diese umfassten auch die größten Teile des heutigen 21. und 22. Wiener Gemeindebezirkes. Mit dem Aufstieg von Floridsdorf verlor Groß-Enzersdorf seine Bedeutung, Gänserndorf erhielt schließlich im 20. Jahrhundert die BH. Mit Groß-Wien in der NS-Ära stieg Groß-Enzersdorf noch einmal auf und gab dem neu gebildeten 22. Bezirk seinen Namen. Erst 1954 wurde dieser zur Donaustadt und das Stadtl kehrte zur BH Gänserndorf zurück.

Neben der Bezirksstadt wächst trotz der verloren gegangenen Zentralfunktionen, wie dem Bezirksgericht und anderen Amtsstellen, auch das im Speckgürtel liegende Stadtl. SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec sieht die Entwicklung durchaus besorgt: „Ich freue mich natürlich, dass so viele bei uns wohnen wollen. Aber Wachstum bringt auch Probleme.“

Für Jungfamilien müssen Kindergärten und Schulen gebaut werden, der Verkehr nehme zu, die Grünräume würden knapp.

„Vieles liegt nicht in Gemeindehand“

„Wir unterstützen das Wachstum nicht proaktiv. Die Stadtler wollen das auch nicht. Bei Umwidmungen bremsen wir.“ Doch vieles liege nicht in Gemeindehand. Wenn Private ihre Baugrundstücke an einen Bauträger verkaufen, der darauf Mehrfamilienhäuser errichtet, könne die Gemeinde wenig dagegen tun. „Wir diskutieren jetzt Richtlinien für Grünflächen oder Dachbegrünungen.“ Das sei in Zeiten des Klimawandels sehr wichtig, ein Entwicklungskonzept soll helfen.

Ebenso sei es notwendig, Verkehrslösungen zu finden. Der Wiener 26A-Bus funktioniere gut, doch er ist mehr als ausgelastet. In die Katastralgemeinden fährt der Postbus nur alle heiligen Zeiten und die Verhandlungen mit dem VOR über eine Verlängerung des 88A laufen zäh. Der morgendliche Stau durch das Zentrum ist lästiger Alltag geworden. Die Zeiten, als man sich über Wachstum freute, sind vorbei, denn mit der Bevölkerung wächst auch der Aufwand der Gemeinde.