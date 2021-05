„Putzen wir die Stadt mit- und füreinander heraus!“, schreibt Ronnie Pelikan, Initiator der vor gut zwei Jahren gestarteten Aktion „Füreinander“ in Groß-Enzersdorf, der selbst nun seit einigen Monaten schon das Team im Stadtamt ergänzt.

All jene, die an der Vermüllung nach dem Ansturm auf die Lobau zu Corona-Zeiten leiden, werden um tatkräftige Mithilfe gebeten. Dafür kann sich jeder sein persönliches Teilnahme-Paket mit Schutzweste, Handschuhen, und Müllsäcken im Bürgerservice des Rathauses oder im Altstoff-Sammelzentrum abholen. Das Bauhof-Team wird Müllkisten an diversen Lobau-Ausgängen aufstellen, z. B. beim Uferhaus, beim Spielplatz an der Lobau, beim Egererbrückerl oder beim Elferl. Wann? „Wir haben das Wochenende vom 28. Mai bis 30. Mai dafür geplant“, so Pelikan. Und: „Schön wäre es, wenn viele von unseren Bürgern mitmachen und sich dabei für unser ,Stadtl‘ auf den Weg machen. Und ganz besonders toll wäre es, wenn Sie dabei ein Foto schießen und an ronald.pelikan@gross-enzersdorf.gv.at per E-Mail weiterleiten.“ Daraus wird eine Foto-Collage gebastelt, die dann auch veröffentlicht werden soll.